勇士橫掃雷霆 哈登上籃破金塊中廣新聞網 (2017-03-21 16:40)
美國職籃NBA，金州勇士111比95輕取奧克拉荷馬雷霆，本季四連戰橫掃雷霆；聯盟得分第二高的休士頓火箭出戰第三高的丹佛金塊，火箭哈登最後兩秒上籃以125比124擊敗金塊。（陳楷報導）
勇士造訪奧克拉荷馬但杜蘭特受傷缺席，兩隊火氣還是很大，柯瑞跟魏斯布魯克還有格林嘴巴不饒人都領了技術犯規，但勇士第二節34比17的攻勢拉開比數，最多領先雷霆27分結束雷霆的五連勝。湯普森七個三分球34分，柯瑞23分六助攻，格林十個籃板六次助攻。魏斯布魯克命中率只有兩成五15分八籃板七助攻， 歐拉迪波17分六籃板五助攻，坎特15分10籃板。
火箭跟金塊用進攻代替防守打到最後一分鐘，巴頓三分打取得一分超前，之後哈登上籃不進但金塊尼爾森出手也麵包，哈登自己拿下籃板以後從後場運到前場一條龍在最後2.4秒上籃得分氣走金塊。哈登39分11助攻七籃板，戈登18分，比佛利跟亞瑞薩各14分。金塊哈里斯28分生涯新高，替補巴頓24分八助攻七籃板，尤克奇22分13籃板八助攻。
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