美光在台成立DRAM卓越製造中心，集製造與封測於單一據點，封測8月投產財訊快報 (2017-03-21 17:10)
【財訊快報李純君報導】美系記憶體龍頭廠美光Micron(NASDAQ：MU)今天宣布於本月14日成功標得達鴻先進科技的拍賣資產，並將以此建立美光在台之後段生產基地，此外經由此收購案，美光取得與其台中廠相鄰的無塵室和設備，並將使美光的晶圓製造與後段封測得以集中於同一據點，這是美光5億美元營運優化策略的一環。而美光的後段封測基地預計今年8月開始投產。
美光全球製造副總裁Wayne Allan指出：「此舉為美光在台建立DRAM卓越製造中心的重要一步。將晶圓製造和後段封測結合在同一地點，構建一個完整連貫的高效製造支援組織，提供更快的生產周期，將有利於我們的業務和客戶。」
新的後端封測生產基地預計將於今年8月開始投產，同時新整合的卓越製造中心將為美光帶來更大的營運成本效益，有助於其在全球DRAM業務的發展。美光補充，此一成本效益為美光在2017年分析師大會上提及，總金額達5億美元的營運優化計畫的一部分。
美光強調，本次以8920萬美元成功得標的策略性收購，再次突顯了美光持續擴大在台投資的決心。身為台灣最大的外商與外商投資者，美光分別在台中和桃園擁有最先進的12吋晶圓製造廠，以及位於台北的銷售和技術支援辦公室。除了對現有晶圓製造端的資源投入，新的後段生產基地的建置將進一步強化美光在台布局，並將台灣打造為全球記憶體的專業技術中心。
而美光在台灣的後段封測業務將由營運長梁明成領導；梁明成在半導體產業擁有35年以上的豐富經驗，專業背景涵蓋前段晶圓製造和後段封裝測試。在2016年11月加入美光前，梁明成曾在德皏b導體、京元電子和台灣艾克爾擔任高階管理職。
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