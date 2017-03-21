2017世界棒球經典賽，波多黎各跟荷蘭在四強激戰四個小時又19分鐘，荷蘭太多跑壘失誤錯過大局機會，最後反而在延長賽十一局以三比四敗給波多黎各，波多黎各連續兩屆打進經典賽決賽，將跟美國或者日本爭奪冠軍。



（陳楷報導）



波多黎各全隊都染了金頭髮上下一心，荷蘭一局上打出兩支安打，但是波多黎各捕手莫林納先抓到二壘跑者西蒙斯夾殺，之後普洛法安打還在慶祝又被莫林納牽制出局，巴倫丁再拉出左外野兩分砲。一局下波多黎各柯瑞亞也回敬兩分全壘打，但莫林納雙殺打中斷攻勢。二局下波多黎各瑞維拉打出陽春砲超前，五局荷蘭巴倫丁二壘安打又追平比數，但舒普搶攻本壘又被莫林納觸殺出局。



兩隊三比三一路僵持，荷蘭九局拿出王牌守護神簡森九個球讓波多黎各三上三下，兩隊第十局還是沒有得分，十一局開始突破僵局制先擺跑者上一二壘，但先攻的荷蘭攻佔一出局滿壘卻被波多黎各雙殺沒得分，十一局下波多黎各滿壘時羅薩里歐打出中外野再見高飛犧牲打氣走荷蘭。



