【財訊快報李純君報導】全球晶圓代工龍頭台積電( 2330 )在外資買盤積極搶進入下，今日收盤價達195元，創下歷史新高，而市值則達到為1659.8496億美元，相當逼近英特爾市值是1675.13億美元。



在美國升息篤定後，外資開始大舉回補台積電的持股，而截至3月20日為止，外資對台積電的持股比例已經達到79.32%，逼近八成，持有數量為2056.933萬張。



而21日依舊在外資捧場的帶動下，台積電終場上漲3.5元，以當日最高的195元作收，股價創下歷史新高，市值部分，更飆升到1659.8496億美元，不單相當接近英特爾市值的1675.13億美元，換算新台幣更達到5兆564億元，台積電市值正式突破5兆元大關；至於台積電的ADR則達到1703.626億美元。

受淡季衝擊，加上10奈米效益有限，台積電今年第一季營收表現不會太理想，而進入第二季以後，台積電公司派先前已經提前預告，受到通訊端庫存調節影響，第二季營收恐較第一季下滑，整體上半年營運表現都不優。

但進入下半年後，台積電10奈米效益將大舉發酵，另外也預計在7奈米部分也規劃在4月試產，同時，蘋果iPhone 8處理器A11大量出貨，加上產業旺季到來，台積電下半年營運績效將顯著提升，而今年全年營收預估也將較2016年年增約一成。





