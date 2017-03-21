雷霆21日在主場以95比111不敵勇士，即便勇士陣中引發雷霆「仇恨值」最高的Kevin Durant並未出賽，雙方依舊火藥味十足，中場休息前一度發生推擠衝突。

第二節剩下5.3秒時，Taj Gibson和Andre Iguodala進行跳球，沒想一旁的Stephen Curry和雷霆小將Semaj Christon發生推擠，雷霆老大哥「西河」Russell Westbrook立刻上前推開Curry，接著Draymond Green也爭相加入戰局，雙方一度對峙。

所幸在裁判以及雙方球員的勸阻之下，衝突並未擴大，事後Curry、Green、Christon和Westbrook都吞下技術犯規，比賽繼續進行。

賽後衝突製造者之一的Curry表示：「當要進行跳球的時候，你一定會去爭搶有利的位置，我當下只是想佔住有利的位置。」

Curry強調：「我有感受到他（Christon）在推我，一開始我並不想理他，但接著他又繼續推我，我只是想守住我所佔到的有利位置。」

Westbrook則表示自己所看到的並不如Curry所言：「我認為Curry當下是想找Semaj（Christon）麻煩，並且有去推他。」

「所以我立刻挺身而出，別想碰我的隊友。」Westbrook表示：「只要我看到有人想找我隊友麻煩，我一定會跳出來！」

不過Westbrook如此重情重義的表現讓他吞下個人本季第15次技術犯規，根據NBA的規定，球員單季只要累積16次技術犯規便會遭到無薪禁賽1場的懲處，此後每2次技術犯規便會再遭到禁賽1場處置。

▲雷霆勇士雙方在21日比賽中發生衝突，火藥味十足。（影片取自YouTube連結）