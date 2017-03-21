暖冬效應 恙蟲病提早流行中央廣播電台 (2017-03-21 16:05)
疾管署統計，今年以來國內已經累計66例恙蟲病確定病例，比去年同期的38例，增加7成之多，是近5年同期最高。疾管署指出，由於暖冬有利於恙蟲繁殖，因此造成恙蟲病提早流行，提醒民眾至山區活動或掃墓，應穿著長袖衣褲及塗抹驅蟲劑，避免恙蟲叮咬；若有疑似症狀，應儘速就醫。
疾管署表示，今年截至3月19日止，已有66例恙蟲病確定病例，個案感染地以花蓮縣27例最多，其次為台東縣10例。疾管署近期也獲報新增2起群聚案件，均為旅行團，曾於1月中下旬分別至屏東縣及花蓮縣山區活動，光這2起的群聚案件便各自確診6例及5例病例。
疾病管制署副署長羅一鈞表示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，歷年通報數自4月至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，9至10月出現第二波流行，以花東及離島地區感染者為多；而今年2月恙蟲病通報數即高於近5年同期，有提早流行趨勢，應與冬季氣溫偏暖有關。羅一鈞：『(原音) 恙蟲是一種蟎，是8隻腳的節肢動物，牠最適合生長的溫度是18度到28度之間，所以我們今年的冬天沒有一個很冷的狀況去抑制牠的生存繁殖，就可能預期有一個容易傳播的流行發生。』
羅一鈞指出，恙蟲病的部分症狀與感冒類似，潛伏期後會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，但沒有明顯呼吸道症狀，提醒民眾不可輕忽。羅一鈞：『(原音)如果是高燒且伴隨頭痛一起發生，可是沒有明顯呼吸道的症狀的話，在這個季節需高度懷疑是恙蟲病。恙蟲病跟感冒不一樣的地方，是有特效的抗生素可以治療，使用四環黴素吃個7天就可以把恙蟲病治好，可是若擺著不理它，是有可能演變到腦膜炎，甚至有重症死亡的風險。』
清明節快到了，疾管署呼籲民眾至山區活動或掃墓，應穿著長袖衣褲及塗抹驅蟲劑，避免恙蟲叮咬；若有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師暴露史，以利早期診斷及治療。
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