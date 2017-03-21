蘋果線上商店關機維護－新款iPad即將發售？鉅亨網 (2017-03-21 16:20)
【鉅亨網新聞中心】
蘋果 (Apple)((US-AAPL)) 新款 iPad 可能在幾個小時後就將推出，而不安排正式的發表會。
據《Apple Insider》消息，蘋果 Apple Store 線上商店 21 日停機維護的消息，似乎傳遞了這個訊息。
蘋果公告，預定美東時間 21 日上午 3 點至 8 點 30 分關機維護，所有用戶都會受到影響。「不巧」的是，通常蘋果如果有新產品上線，也都是關機維護幾個小時，以讓新產品上線。(圖片取自 Apple Insider)
根據先前「具信譽的分析師」說法，蘋果將在本周推出新產品。先前盛傳，蘋果將推出 10.5 吋的 iPad、12 吋的 iPad Pro 預計更新，9.7 吋產品將取代原本的 iPad Air 2，成為入門機種。
不過基於沒有發表會，說明這次只有小規模改款，也就是 10.5 吋的 iPad 可能不會推出。之前就傳 10.5 吋 iPad 因為要求更薄的邊框，而面臨螢幕生產問題，致工程進度延期，恐怕趕不上 4 月出貨。
其他謠言指出，蘋果還將推出 128GB 的 iPhone SE，以及一種新的紅色 iPhone 7。蘋果股價
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
極致洗面乳．旁氏 洗面乳．洗面乳 080．資生堂 洗面乳．UNO 洗面乳 130g．Snow 洗面乳．HH 洗面乳．COSMO 洗面乳．洗面乳 120g．乳霜洗面乳．OTTIE 洗面乳．弱酸 洗面乳．tsaio 洗面乳．洗面乳 洗面．牛奶洗面乳．嬌生 洗面乳．澎澎 洗面乳．Deep 洗面乳．芙蕖洗面乳．雅芳 洗面乳．celdie 洗面乳．ROHTO 洗面乳．櫻花 洗面乳．花王 洗面乳．Kitty 洗面乳．露得清 洗面乳．嫩白 洗面乳．高絲 洗面乳．卵肌 洗面乳．白雪 洗面乳
- agnes b. VOYAGE防刮皮革L型拉鍊長夾(桃粉外/紅內裡)
- Manfrotto Gear Backpack L 專業級後背包 L
- 【C'est Chic】日式三折獨立筒彈簧床墊5尺 (可收納拆洗)
- Rosemont 茶香玫瑰系列 超薄時尚腕錶-20mm
- SKAGEN 運動系列 時尚腕錶-IP黑 SKW6035
- ZiwiPeak巔峰 90%鮮肉狗糧-羊肉 2.5kg
- FirstMate 楓味 藍莓雞肉 6.6kg
- Hamilton Jazzmaster 創新鏤空機械錶 H42555751
- NAVA DESIGN Ora Lattea 時尚腕錶-白42mm
- ZENITH Captain 指揮官中央秒計腕錶-42mm
你若知道人類祖先多殘忍，你就明白人類現在有多孤獨【北京新浪網】
它曾是智能手機的王者，如今淪落到賣上海土地求生……【北京新浪網】
台積電出走台灣？ 李世光：全力協助水電問題【NOWnews今日新聞】
傳台積電新製程轉美國 經部：全力協助留台【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》