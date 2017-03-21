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蘋果 (Apple)((US-AAPL)) 新款 iPad 可能在幾個小時後就將推出，而不安排正式的發表會。

據《Apple Insider》消息，蘋果 Apple Store 線上商店 21 日停機維護的消息，似乎傳遞了這個訊息。

蘋果公告，預定美東時間 21 日上午 3 點至 8 點 30 分關機維護，所有用戶都會受到影響。「不巧」的是，通常蘋果如果有新產品上線，也都是關機維護幾個小時，以讓新產品上線。

(圖片取自 Apple Insider)

根據先前「具信譽的分析師」說法，蘋果將在本周推出新產品。先前盛傳，蘋果將推出 10.5 吋的 iPad、12 吋的 iPad Pro 預計更新，9.7 吋產品將取代原本的 iPad Air 2，成為入門機種。

不過基於沒有發表會，說明這次只有小規模改款，也就是 10.5 吋的 iPad 可能不會推出。之前就傳 10.5 吋 iPad 因為要求更薄的邊框，而面臨螢幕生產問題，致工程進度延期，恐怕趕不上 4 月出貨。

其他謠言指出，蘋果還將推出 128GB 的 iPhone SE，以及一種新的紅色 iPhone 7。

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