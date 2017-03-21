中華職棒28年新氣象，除了有新同學「富邦悍將」加入外，統一獅隊球衣以橘、黑兩色為主改版，並成立「UniLions」品牌，領隊蘇泰安希望「小獅可以成為猛獅！」，創造球隊更多商機。

統一獅隊今天公布的新球衣將是28年來首度沒有「中文」，還有球迷熟悉的「統一」兩字，蘇泰安認為，這也是跟公司報備過。

「我們過去承襲公司，也要飲水思源，都是用企業識別，還有自己品牌標誌，畢竟也是代表支持，不過我們發現從這幾年球迷反應來看，希望新的設計可以拉動我們週邊商品銷售，還有球迷反應回饋。」蘇泰安說。

而蘇泰安認為這次籌備新球衣跟商品已籌備一年之久，感謝母企業支持，「這隻小獅也要長大了。」成立球隊獨立品牌，未來期待開設球隊商店，甚至在百貨公司專櫃上架。