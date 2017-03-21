母親節買氣先暖身 統一時代出招中央社 (2017-03-21 16:20)
（中央社記者陳政偉台北21日電）百貨業遇消費力道保守，統一時代百貨台北店針對母親節的美人節檔期最先起跑。統一時代指出，期望加強行銷力道、提高回饋、櫃位改裝三方式，衝檔期有4%成長。
統一時代百貨總經理王寶銘表示，去年整體大環境不好，統一時代去年業績持平，今年1、2月則年減5%，主要是有三個因素。
今年前2月業績衰退，他解釋，第一，服裝業種受到天候影響，業績衰退；第二，因為今年過年、連假天數減少，影響消費者購物；第三，1、2月陸客減少4成，因此今年第1季會比較辛苦。
因應顧客消費力保守，王寶銘指出，今年特別加強行銷力道，總共有8波來店禮，並提高消費及刷卡回饋率幅度，也配合春季改裝51個櫃位等3大因素，有信心整檔業績有4%的成長。
統一時代台北店表示，美人節特別提高回饋，除了將首四日滿額限定活動延長到首六日，也將聯名卡回饋再加碼，推出滿5000贈500，也網羅17大銀行推出首六日滿5000送300。
統一時代台北店說，美人節也是入手化妝保養品的最好時機，主打的特惠組最低都下殺3.6折起。這次針對會員APP用戶，祭出轎旅車及頂級露營精品帳篷抽獎活動，消費滿千元就可以抽獎，期望今年可以達到7.5萬人下載。1060321
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