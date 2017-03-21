TPK私募 歐菲光科技參與投資18.1億元中央社 (2017-03-21 16:11)
（中央社記者韋樞台北21日電）TPK(3673)宸鴻科技與大陸深圳歐菲光科技共同宣布，雙方董事會通過，並簽署股份認購協議書，歐菲光參與認購宸鴻發行私募普通股2000萬股，以今天收盤新台幣90.5元計算，投資額18.1億元。
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