新台幣升6.9分 收30.458元中央社 (2017-03-21 16:05)
（中央社台北2017年3月21日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.458元，升6.9分，成交金額7.31億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為30.440元，最高30.400元、最低30.485元。
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