宸鴻辦私募 邀陸歐菲光入股中央社 (2017-03-21 16:12)
（中央社記者韋樞台北21日電）TPK宸鴻科技與大陸深圳歐菲光科技共同宣布，雙方董事會通過，並簽署股份認購協議書，歐菲光參與認購宸鴻發行私募普通股2000萬股，以今天收盤90.5元計算，投資額18.1億元。
宸鴻今天下午召開重大訊息說明會，宣布將引進歐菲光為策略夥伴。1060321
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