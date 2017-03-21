核廢料最終處置 台電最新規畫期程出爐NOWnews今日新聞 (2017-03-21 15:51)
台電核廢料最終處置場的設置及選址話題不斷，有平面媒體報導，台電的核廢料集中式乾式貯存場預計在民國133年前完工啟用。對此，台電核能後端營運處副處長黃添煌今（21）日回應，該資料是舊資料，3月最新規畫的期程是「n+6+10」，後續還要等行政院非核小組討論後才會決定。
根據經濟部及台電公司最新送交立法院的報告，首度將設置核廢料的最終處置場，以及集中式乾式貯存設場的時程完整曝光，最終處置場將在民國144年完工啟用，集中式乾式貯存場要在民國133年前完工啟用。
對此，黃添煌表示，台電在103年呈報主管機關所規畫期程，內容確實有提到若是台電沒有在118年選出最終處置場的場址時，就必須要提出應變計畫，並針對核廢料集中貯存規畫期程為15年，118加上15年才會有133年的時間點。
不過，黃添煌指出，因為高放射性核廢料的最終處置場址作業不順利，原能會要求高、低放射性的核廢料要一併處理，因此重新規畫，3月送交給經濟部的報告裡，期程設定為「先確定場址」後，約有6年時間進行規畫，包含申請必要證照、土地取得，以及環評等工作，後期施工期間則約需要10年的時間，因此總時程為「n+6+10年」，這是目前最新內容。
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