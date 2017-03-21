▲大樂透又開出頭獎了。（圖／NOWnews資料照）

今（2017）年1月6日連9期摃龜的大樂透頭獎2.14億元，在新北市三重開出1注獨得，這名幸運兒也已出面領獎，據台灣彩券公司總經理黃志宜轉述，中獎人是一名年約30多歲的已婚職業婦女，只花了100元電選號就中了2.14億元，在得知中獎當下，還掀被子搖醒正在午睡中的先生，結果先生竟然還回說：「別做夢了」，不過，最後太太還是很大方，領獎時特別把千萬獎金匯到先生戶頭，要讓先生也有中獎的感覺。

黃志宜說，這名中獎人買彩券已有5年，通常在頭獎連摃時才會花小錢買個希望，而且不想傷腦筋，都是電腦選號，過去曾中過4千多元，這次是在晚餐後散步經過彩券行，覺得氣場不錯，頭獎又連摃，因此，花100元電選2注，回家後放在書桌抽屜，直到開獎隔天看電視突然想到，隨後上台灣彩券官網對獎，一開始發現對中3個號碼開心不已、心跳加速，在確定中了6個號碼後，更興奮的大喊：「這是真的嗎？真的是我中頭獎嗎？」

隨後，她馬上去把正在睡午覺的先生叫醒，一開始先生還回說，「別做夢了，別吵我，我很愛睏」，後來她拿出彩券，拉著先生再上官網對獎一次，先生才相信真的中了頭獎2.14億元，兩人也一起前往領獎，而且只有夫妻兩人知道中獎的事情，沒有告訴其他家人朋友。

黃志宜也轉述中獎人說法，以前都不相信有人會中獎，她來領獎前，也覺得自己中獎很不踏實，直到在領獎貴賓室看到他本人，才確認自己真的中獎。

黃志宜也形容，中獎人標準身材，體型勻潤，柳眉、大眼、雙眼皮、高鼻、小嘴，皮膚白晢，年約30至40歲，A型獅子座，有2個小孩在唸幼稚園，在高雄出生，小學3年級時跟家人遷居新北市，與先生都是民營企業一般員工，目前住的公寓是自買的，中獎後也計畫再買房及退休理財，並捐款1250萬元，包20萬元紅包給投注站。