2月國際農工原物料價格漲跌互見中廣新聞網 (2017-03-21 16:10)
主計總處資料顯示，今年(106年)二月底以初級原料為主的美國商品研究局期貨(CRB)指數比一月底跌百分之零點七，國際農工原物料價格漲跌互見。（黃悅嬌報導）
主計總處資料顯示，今年二月底以初級原料為主的美國商品研究局期貨指數比一月底跌百分之零點七，主要因十九項組成成分中，天然氣比一月大幅下跌，咖啡、糖、可可等農產品價格也走低所致。至於占比達兩成的西德州中級(WTI)原油，在產油國遵守減產協議情況與美國頁岩油持續增產交互影響下，上漲百分之二點三。
農業原料價格方面，橡膠因主要生產國泰國洪災情況緩解，比一月跌百分之六點五，糖也跌價百分之五點六，但相對去年同月，兩者分別上漲近九成及三成五。工業原料價格方面，與一月相比，鎳因生產大國菲律賓嚴格執行環保整頓，部分礦場暫停營運，漲約一成，鋁及貴金屬價格也上揚，基本金屬則呈下跌；若與去年同月比較，除黃金及白金外，漲幅都在兩成以上。
主計總處日前公布國內二月躉售物價年增百分之二點一九，已連續三個月上漲。
（圖：主計總處提供）
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