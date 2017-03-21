中華隊在經典賽3連敗被淘汰，總教練郭泰源抱病上場，回國後因Ａ型肝炎緊急送醫，差點危及生命，對於網路上不少球迷質疑郭總聲浪，12強賽跟郭總一起奮戰，被稱為「護國神捕」的高志綱，也特別能體會郭總為國家不惜犧牲健康的精神。

高志綱說：「從電視上看他的確氣色不好，不過他一定不會丟下大家的，他是一位很了解球員的需求的教練，並且他也很相信球員，畢竟都是職業球員，他會給大家空間。」

高志綱過去也被徐生明總教練在2004年雅典奧運時帶過，回國後，徐總也因腎病所苦，差點喪命，因此高志綱深知總教練壓力大，也很容易生病。特別有感觸。

高志綱說，對大家來說，這是一個好的教練的特質，希望他能早日康復，也請大家多給中華隊鼓勵。