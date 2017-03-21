台中利多 水湳國際會展中心獲中央支持網路地產王 (2017-03-21 15:00)
【網路地產王/綜合報導】總統蔡英文18日出席總統府中部辦公室成立茶會時，宣布中央和地方將砸100億元共推水湳國際會展中心，打造近5千個攤位，作為產業與國際交流的推廣平台，預估可帶動周邊約700億元商機效益。
「水湳國際會展中心」興建於水湳經貿園區內，其佔地約10.9公頃，總攤位數近5,000攤，兼具展覽及會議多功能，分為東和西展覽館，預計2021年底完工，目前已獲行政院支持。蔡英文強調，中台灣製造業已建構產業鏈，卻缺有地緣的會展中心，未來水湳國際會展中心，可提供更好展示空間，是中部產業與國際交流的重要平台。
中市經發局長呂曜志表示，前市長胡志強時代就提出東展覽館構想，容納2千個攤位，但以中部地區的工具機產業為例，辦展動輒要有5千個攤位，所以前年林佳龍團隊陸續再增設西展覽館，以及階梯式座位的國際級會議中心，啟用後可帶動500至700億元不等的住宿、旅遊、零售商機。
台中市長林佳龍指出，中台灣是產業聚落所在地，產業界殷殷期盼建設國際級會展中心，市府於水湳經貿園區規劃興建國際級的「水湳國際會展中心」，將以「打造百億中台灣會展中心」為目標，希望建構真正能容納700萬人口、產業界所需要的建設。
黨政高層透露，前瞻基礎建設計劃將在本月下旬出爐，特別條例也將送到立法院審議，就像前天總統到基隆宣布建輕軌一樣，未來總統會到各地宣布重大建設，一方面宣示政府的重視，另方面要讓各單位感受到總統重視的壓力，把建設實實在在做出來。
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