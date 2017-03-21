- 金川國際公佈配發現有已發行股本約11.10%之新股予山東高速環渤海（天津）股權投資基金合伙企業之全資附屬公司

- 認購價每股0.80港元

- 所得款項凈額384,400,000港元

- 作為核心業務發展資金





香港, 2017年3月21日 - (亞太商訊) - 金川集團國際資源有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」/「金川國際」，股份代號：2362.HK）今天公佈其截至2016年12月31日止之全年業績。截至2016年12月31日止年度之收益為364.8百萬美元，較截至2015年12月31日止年度之470.7百萬美元減少22.5%，來自採礦業務及貿易業務均錄得收益下降。公司擁有人應佔年內溢利為8.3百萬美元（2015年：虧損291.8百萬美元）。年度每股基本溢利0.19美仙（2015年：虧損6.71美仙）。董事會議決不就截至2016年12月31日止年度派發年末股息（2015年：無）。



金川集團董事長、金川國際董事會主席楊志強先生表示：「受令人失望之中國宏觀經濟數據及強勢美元的負面影響，銅價於2016年上半年持續於低水平徘徊，令集團採礦業務的表現受到不利影響。礦產及金屬產品貿易業務雖受銅價下降的影響較少，但仍面對有色金屬市場的環境不利及缺少新的業務商機等挑戰。集團雖然在上半年錄得毛損，卻於下半年成功實現扭虧為盈，錄得全年業績公司擁有人應佔溢利為8.3百萬美元。」



業務回顧

採礦業務

採礦業務分類由Metorex（其總部位於南非）監管。Metorex運營非洲兩個營運礦場：Ruashi礦場，為位於剛果（金）之銅鈷礦及Chibuluma南礦（包括Chifupu礦床），為位於贊比亞之銅礦。截至2016年12月31日止年度，集團生產42,587噸銅（2015年：47,782噸）及3,391噸鈷（2015年：4,344 噸），並出售43,083噸銅（2015年：48,400噸）及3,264噸鈷（2015年：4,331 噸），銅鈷銷售額分別為205.2百 萬美元及58.0百萬美元（2015 年：分 別 為 257.7百萬美元及75.8百萬美元）。



Metorex集團亦控制Kinsenda項目（位於剛果（金）之在試生產中的銅開發項目）及兩個位於剛果（金）之探礦項目（已在後期階段），分別為Musonoi項目（銅鈷礦項目）及Lubembe項目（銅礦項目）。



礦產及金屬產品貿易

截至2016年12月31日止年度，集團之全資貿易附屬公司購買及出售合共19,969噸（2015年：18,521噸）粗銅及6,136噸（2015年：43,415噸）銅精礦。截至2016年12月31日止年度，銷售粗銅及銅精礦之收益分別為96.3百萬美元及5.4百萬美元（2015年：分別為95.6百萬美元及41.6百萬美元）。



粗銅乃根據一份於2016年續期之20,000噸年度採購合約採購自一家贊比亞生產商。2016年裝運之粗銅數量與2015年大致相若。



採購自一家歐洲供應商之蒙古來源銅精礦之年度採購合約已自2016年初終止，僅於2016年1月發生一宗6,136噸之交易，乃因2015年年度採購合約內最後一期發貨出現延遲所致。



金川集團董事長、金川國際董事會主席楊志強先生總結：「全球經濟依然低迷，但銅價及鈷價已於近期有所回升，為採礦業務帶來一線曙光。集團經歷過2016年削減營運成本的成功，嚴謹經營及成本控制將繼續為業務重點。剛果（金）的Kinsenda項目已於2016年底開始進行剝採，並預期於2017年第二季開始為選礦廠進行最後調試。剛果（金）的Musonoi項目開發工程為本集團中期發展的關鍵構成部分，現已開始礦區探採的前期工作，另已獲充足資金初步收集前期工程所需岩土及地下水文數據。集團亦進行貿易活動。近期，本集團已增加貿易資源，務求在採取適當審慎的風險管理方針的同時實現新業務增長。本集團的願景為發展可持續及有競爭力的國際級採礦業務，並會致力為股東爭取最大回報。」



此外，金川集團國際資源有限公司今天公佈於2017年3月20日，公司與認購人訂立認購協議，據此，公司有條件地同意配發及發行，而認購人亦有條件地同意按每股認購股份0.80港元之認購價，認購合共483,000,000股認購股份。所得款項凈額384,400,000港元。



認購股份相當於(i)公司於公告日期之現有已發行股本約11.10%；及(ii)公司於緊隨認購事項完成後之經擴大已發行股本總額約9.99%（假設由公告日期起及直至完成日期止，公司之已發行股本並無其他變動）。認購股份將禁售十二個月，且認購人將指派一名代表擔任公司非執行董事。緊隨發行認購股份後，金川集團股份有限公司持有股份百分比下降至67.50%。



認購人為一間投資控股公司，並為山東高速環渤海（天津）股權投資基金合伙企業（由山東高速環渤海（天津）股權投資基金管理有限公司管理）之全資附屬公司。由於山東高速集團有限公司持有山東高速環渤海（天津）股權投資基金管理有限公司之45%股本權益，故其為該管理公司之間接單一最大股東。山東高速集團有限公司是一間於中國山東省成立之國有公司，從事多個業務板塊，包括高速公路、橋樑、鐵路、港口及機場的投資、建設及管理。



金川集團董事長、金川國際董事會主席楊志強先生表示：「我們很榮幸得到如此高聲望、大規模的基金成為我們的戰略股東。在山東高速的支持下，及預期銅價的回升、金川國際旗下礦井的持續開發，金川國際的業務必將取得良好發展。」



山東高速投資控股有限公司黨委書記、副總經理張偉先生表示：「我們對金川國際很有信心，因其為國家政策支持其於海外收購及營運礦場的國企。金川國際目前手頭的礦場資產擁有巨大開採潛力及價值。我們將會不斷支持金川國際，使其成為全球主要礦企之一。」



認購股份將根據於股東特別大會上向股東尋求之特別授權而配發及發行。公司已向聯交所申請批准自2017年3月21日上午九時正起恢復其股份之買賣。



關於金川集團國際資源有限公司

金川國際是金川集團為加快建設跨國經營礦業集團戰略，提高金川集團全球投融資運營能力在香港建立的上市公司。藉助香港國際金融中心和貿易中心的優勢，大力拓展國際化經營戰略，是金川集團開發境外有色金屬礦產資源的旗艦平台。公司主營業務是海外礦產資源項目開發、資本運營與資產管理，鎳、銅、鈷及貴金屬原料和產品的貿易。



關於金川集團股份有限公司

金川集團於1958年創辦，為甘肅省政府持有主要權益之國有控股企業，專責採礦、選礦、冶煉、化工及進一步下遊深加工。金川集團乃全球極具知名的礦業企業之一，為全球第四大鎳生產商及第二大鈷生產商，以及中國第三大銅生產商。



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