兩百億軌道運輸計畫 大新竹輕軌爭取納入網路地產王 (2017-03-21 15:05)
【網路地產王/綜合報導】行政院「前瞻基礎建設」特別條例，4月23日將在行政院會正式通過，新竹市長林智堅積極規劃的「大新竹輕軌路網」，爭取納入「軌道運輸」建設，預計投入兩百億元打造新竹市段，改善大新竹地區交通。
市府邀請學者專家共同討論，並透過立法委員柯建銘協助，「大新竹輕軌路網」計畫以環狀路網串聯「新竹舊城區」、「新竹科學園區」、「高鐵特定區」、「竹北生活圈」四個核心區域，初步規畫會以新竹市區既有的主要幹道，先連接竹科，輕軌則是做在中央分隔島採高架雙向行駛，接著再延伸到高鐵站、竹北市，成為雙循環的路網。
市府交通處長倪茂榮說，案子送到行政院時，原本只計畫新竹市區到竹科段，但行政院高層反應非常好，主動要求串連至高鐵六家站及竹北市，把餅做大，讓大新竹生活圈鄉親都能享受到輕軌的便利。
新竹市長林智堅強調，「大新竹輕軌路網」將以市民生活的角度思考，打破縣市藩籬，利用現有道路空間，規劃嶄新的平面和高架路線，有效解決大新竹地區長期以來交通壅塞的問題。
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