（中央社記者吳家豪台北21日電）Google Play歡慶五週年，今公布過去5年台灣熱門遊戲與應用程式，遊戲方面包括紅極一時的Candy Crush Saga、神魔之塔；應用程式包含廣為人知的LINE、Facebook、Whoscall。



Google Play統計出過去5年內廣受台灣人喜愛的遊戲與應用程式，熱門遊戲包括Candy Crush Saga、神魔之塔、跑跑薑餅人、Subway Surfers、神偷奶爸：奔跑小小兵。



應用程式方面則以通訊、社交類為主，包括LINE、Messenger、Facebook、LINE Camera、Whoscall來電辨識&封鎖。



App市場研究機構App Annie指出，Google Play成為台灣開發商可以善加利用的平台資源，讓發行商能觸及分布在全球不同文化與社會的使用者。



根據App Annie分析，墨西哥和印度是台灣發行商可以聚焦的高成長、低飽和度市場，而俄羅斯將可能是台灣發行商下一個目標市場。1060321