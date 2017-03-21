塞爾提克勝巫師 爵士不敵溜馬中廣新聞網 (2017-03-21 15:40)
美國職籃NBA，華盛頓巫師在東區戰績緊追波士頓塞爾提克不放，塞爾提克在主場以110比102擊敗巫師，把勝差拉開到兩場半。猶他爵士的明星前鋒海華德38分生涯新高，但爵士還是以100比107輸給溜馬吞下三連敗。（陳楷報導）
湯瑪斯因為膝蓋受傷休息兩場以後歸隊，第二節取得兩位數領先，第三節湯瑪斯又獨得12分，不過巫師在第四節剩下四分鐘演出大反攻，從15分落後追到六分差距，史馬特連投帶罰還是贏球。湯瑪斯25分，布萊德利20分，霍福德16分九籃板五助攻，克勞德16分九籃板，塞爾提克全場20個進攻籃板本季新高。巫師華爾16分八助攻，貝爾19分，波達諾維奇跟莫里斯各14分，替補詹寧斯十分七助攻。巫師全隊三分線出手35次只進八球。
溜馬對決爵士開賽連得八分以後一路領先到比賽結束，提戈21分，喬治19分八籃板，透納16分八籃板四阻攻，邁爾斯15分。印地安納出身的海華德回到故鄉受到球迷熱烈歡迎，全場也以六成七的命中率攻下38分，戈貝爾16分14籃板也送出生涯最多的單場八次阻攻，希爾16分籃板助攻各六次。
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