Lamigo桃猿隊為桃捷開趴，桃猿捷報NO.2將推出猿氣聯名三部曲第一部曲，就是邀請遠道而來的英國貴賓加入戰局，湯瑪士小火車（Thomas and Friends）將代表多多島鐵道前來祝賀桃捷趴順利成功，鐵道英雄將來全猿主場冒險，陪著全猿主場一起見證捷運開通，全速前進！

為了慶祝機捷開通直達全猿主場，桃猿捷報NO.1是來自於桃園姐妹市的日本千葉縣之地主職棒隊-羅德海洋隊特別派出吉祥物「馬君」以及啦啦隊「乾杯女孩」二次造訪全猿主場，為桃捷趴助陣，也為友好的 Lamigo 桃猿隊加油！

桃猿捷報NO.2則是由湯瑪士小火車（Thomas and Friends）這位來自於英國的兒童英雄領銜，多多島上的人性化火車英雄將出現在全猿主場，湯瑪士小火車胖總管 (Sir TophamHatt)將來開球，時間就在4月1日(六)。湯瑪士小火車和胖總管也將從3月28日起至4月2號一連五天首度前進棒球場，為球迷朋友帶來場外湯瑪士小火車歡樂嘉年華攤位，電動湯瑪士小火車以及湯瑪士小火車遊戲攤位一字排開，與闔家大小一起團隊合作，在全猿主場全速前進！

猿氣聯名三部曲第一部曲也在桃捷趴推出，聯名商品與湯瑪士小火車Minis系列合作，一系列聯名商品即將展開，球團歡迎闔家大小一起與Lamigo桃猿隊經歷多多島的冒險，經歷湯瑪士小火車的故事喔！

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