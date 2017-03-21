中華職棒統一7-ELEVEn獅2017年以UNILIONS為品牌名稱，打造全新風貌。除發表球隊全新隊徽、CI及球衣設計，並於今 ( 21 ) 日正式推出球隊年度全新主視覺。

今年度統一7-ELEVEN獅主視覺形象設計，再度邀請到去年「MY HERO PLAYER 1號英雄系列活動」，主視覺中大受好評的 Filter017 設計團隊進行視覺專案規劃及設計，並協同視覺設計單位 PRISM(三稜鏡) 合作攝影及視覺特效。

統一7-ELEVEN獅以台南在地耕耘球隊，本次形象主題設計，背景以大本營台南棒球場做為主軸，象徵從家出發概念，由球隊隊長-高志綱率領潘武雄、蘇智傑、陳傑憲及鄭鎧文等獅隊球星，身著嶄新球衣、挾帶犀利眼神，展現出猛獅出閘前蓄勢待發的氣勢。全新主視覺傳遞出猛獅「剛毅」、「勇氣」與「榮耀」之象徵意涵，與熱情的球迷朋友們一同迎接UNILIONS嶄新時代的開始，並將氣勢能延伸整季，一舉拿下季冠軍及總冠軍！

統一獅首波形象以蓄勢待發為概念設計，預計於四月初主場開幕戰首週，搭配活動贈送，歡迎球迷一起來收藏屬於2017年統一獅全新視覺「蓄勢待發版」海報，限量珍藏。

此外，WBC中華隊國手潘威倫及陳鏞基等人，也於上週三利用休假空檔時間，特別進棚拍攝全年度形象照片，球隊也預計在四月底推出第二波「全力出擊版」，將以潘威倫、陳鏞基及林志祥等人為主推出，不同形象主題設計，提供球迷收藏擁有2017年統一7-ELEVEN獅年度形象海報，千萬別錯過。

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監製：統一獅 UNILIONS

專案策劃 / 視覺設計：Filter017

視覺特效後製 / 攝影：PRISM Co.,Ltd(三稜鏡)

備註說明：3/21統一7-ELEVEN獅新球衣發表會 相關影片、照片，記者會結束後會上傳雲端空間，提供記者媒體使用，下載網址如下：

https://drive.google.com/open?id=0B4mz-idD1tfSa3ktWWdXSXlJWU0

縮短短網址：https://goo.gl/dAqZuC