林書豪樂觀面對傷勢 持續觀察中中廣新聞網 (2017-03-21 15:10)
美國職籃NBA，布魯克林籃網的林書豪前一場對小牛又扭傷了腳踝，缺席了球隊週一的練球；林書豪表示扭傷情況並不嚴重，休息幾天就可以歸隊，不過明天對活塞球隊可能還是不會讓他上場，也讓新人磨練打控球。
（陳楷報導）
林書豪加盟籃網以後大腿兩度拉傷一共缺席了43場比賽，但明星賽後歸隊，三月份幫籃網打出四勝七敗的成績，結果剩下14場又受傷；不過林書豪說這次只是扭傷不是拉傷，他一定會在球季結束前復出，雖然這好像也是整季的縮影，每次球隊調整好要打出節奏的時候就一定會出事。
籃網目前13勝56敗聯盟墊底，而且就算未來13場比賽全勝，也篤定本季倒數前三名，抽到狀元籤的機會最大；不過籃網的順位籤必須送給塞爾提克，球隊剩下來的比賽一方面要讓林書豪跟羅培茲持續合作，另一方面也要觀察下個球季的可用之兵。
籃網今年除了林書豪以外用了拉佛特、丁維迪、懷特海德三名替補頂替控球，以從發展聯盟挑上來的丁維迪最適合，46場比賽先發了16場平均七分三助攻，另外上周又簽了前太陽後衛古德溫十天合約。
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