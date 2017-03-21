靠著灌籃王Blake Griffin技壓全場的30分表現，快艇21日在主場以114比105擊敗尼克，和爵士之間縮小為1場勝差，隨時便可攀上西區第4種子席次。

Griffin此役上半場便有20分進帳，第三節再一口氣追加10分，加上指揮官Chris Paul的穿針引線，快艇單節打出34比19攻勢，就此讓比賽定調。

兩隊在第四節皆多由替補軍團出賽，來自立陶宛的27歲「菜鳥」Mindaugas Kuzminskas以及Chasson Randle雖有亮眼表現，但也無法追回尼克前三節過多的失分，吞下近10場比賽的第7場敗仗。

總計Griffin以超過6成的命中率攻下30分，就連三分外線也是4投3中，手感相當火熱，Paul則攻下13分13助攻，中鋒DeAndre Jordan也有14分10籃板的雙十表現。

尼克以「飆風玫瑰」Derrick Rose和Kristaps Porzingis各攻下18分最高，Porzingis並抓下11記籃板，個人本季第11次拿下雙十成績。

看板球星「甜瓜」Carmelo Anthony此役表現平平，全場14投6中拿下16分，在確定連續第4年和季後賽無緣的狀況下，Anthony也在稍早拋出疑似考慮在季後離開尼克的言論。

贏球後快艇戰績來到42勝29敗，和西區第4種子爵士的43勝28敗僅有1場勝差，兩隊將在美國時間25日正面交鋒，若能搶下西區第4的席次，便可在季後賽首輪享有主場優勢，屆時勢必是場精采對決。