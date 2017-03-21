快艇輕取尼克魔術延長逆轉七六人中廣新聞網 (2017-03-21 14:40)
美國職籃NBA，洛杉磯快艇114比105擊敗紐約尼克，快艇贏球加上爵士輸球，快艇距離西區第四的爵士只剩一場勝差。費城七六人延長賽109比112敗給奧蘭多魔術，魔術2017年首度拿下二連勝。夏洛特黃蜂105比90輕取亞特蘭大老鷹，老鷹吞下四連敗。（陳楷報導）
魔術上下半場判若兩隊，第三節從落後17分大逆轉，延長賽三分險勝七六人。七六人何姆斯24分14籃板，柯文頓24分13籃板，麥康奈爾16分11助攻，史托斯卡斯20分，薩瑞奇18分。七六人命中率不到三成九而魔術更低剩下三成七，佛塞維奇26分13籃板，佛尼耶19分，裴頓10分13助攻。
還沒有放棄季後賽的黃蜂打完上半場領先老鷹九分，第三節又拉出23比4的攻勢擊敗老鷹，黃蜂以四成命中率投進12個三分球，華克跟巴圖各得16分，威廉斯13分八籃板，卡明斯基14分五助攻，替補一共拿下43分幾乎是老鷹22分的一倍。老鷹先發五人得分兩位數，施若德20分，霍華13分10籃板。
快艇上半場命中率將近五成六，葛里芬獨得20分，第三節又打出34比19的攻勢領先了尼克25分，尼克替補群第四節追到七分差距還是輸球。葛里芬30分，保羅13分13助攻，喬丹14分10籃板，瑞迪克14分。 尼克波辛吉斯18分11籃板，羅斯18分，安東尼16分，
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