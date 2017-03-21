本季MVP大熱門之一的火箭球星「大鬍子」James Harden（哈登），21日面對金塊打出身為球隊一哥的價值，在終場前2.4秒致勝上籃得手，幫助火箭以125比124驚險拿下勝利。

火箭此戰開局便火力全開，單節以超過5成的命中率攻下35分高分取得領先，不過金塊在次節靠著Gary Harris和Emmanuel Mudiay聯手追回比分，兩隊一路糾纏至決勝第四節。

比賽最後倒數10秒，握有1分領先的金塊在進攻時間快終了的狀況下Jameer Nelson中距離跳投卻是個籃外空心，由Harden抓下籃板，即刻推進至前場猶入無人之境，在完全沒人看防的狀況下放進致勝超前分，就此拿下比賽勝利。

總計Harden全場繳出39分、7籃板、11助攻的全能數據，終場前的致勝2分更是價值連城。

賽後談及自己的致勝一條龍上籃，Harden表示：「我跑得太快了，我覺得我就是Usain Bolt（世界短跑名將）！」

此役兩隊命中率都十分理想，是場十足的火力對決，火箭共有6人得分上雙，一共投進17記三分球，Eric Gordon攻下球隊次高的18分，Clint Capela則是有12分9籃板的準雙十表現。

金塊以攻下生涯新高28分的Harris表現最佳，全能長人Nikola Jokic也有出色演出，攻下22分、13籃板、8助攻，可惜球隊依舊吞下敗仗。

金塊總教練Mike Malone認為球隊過多的失誤讓自己將勝利拱手讓人：「我痛恨這樣輸掉比賽，當你面對西區第3種子、又是在他們主場出賽時肯定會相當艱難，但我們曾經有過勝利的機會。」

獲勝的火箭戰績來到49勝22敗，雖然距離排名前2的勇士以及馬刺還有不小的差距，但也穩坐西區第3種子，落敗的金塊則為33勝37敗，持續以0.5場的勝差保持西區老8席次。

▲James Harden終場前致勝上籃得手率火箭1分險勝。（影片取自YouTube連結）