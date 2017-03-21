荷蘭隊雖在經典賽（WBC）四強賽延長11局3比4輸波多黎各隊，無緣打進冠軍決賽，不過此戰曾來台效力統一獅的洋投吉爾（Jair Jurrjens）及馬帝斯（Shairon Martis）都投的精采，兩人合力投了4局沒失分。

此戰荷蘭隊由效力日職軟銀的Rick VandenHurk先發，但他只投2局就被打出5支安打，包括1局下Carlos Correa（柯瑞亞）轟出的2分砲以及2局下T.J. Rivera轟出的陽春彈，失掉3分。

吉爾是在3局登板，中繼2.1局被擊出4支安打沒失分，馬帝斯接手投1.2局沒被擊出安打、沒失分，表現都相當稱職。

而效力道奇隊的Kenley Jansen，也在9局下登板，投1局用了9球解決3名打者，包括2次三振。