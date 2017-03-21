中華職棒聯盟21日表示，對於不方便收看電視直播的球迷而言，「聽」比賽無疑是另一種參與賽事進行的方式。而中華職棒今年將持續與漢聲電台、台中廣播公司合作，更增加了新夥伴環宇電台，每個周末都會在空中轉播例行賽，季後賽、總冠軍賽也將場場直播，讓所有喜愛棒球的球迷們可以透過廣播或網路一起收聽中華職棒精采賽事。

漢聲廣播電台與中職合作邁入第14年，台中廣播則是連續第三年轉播中職賽事，今年又增加環宇電台造福北部球迷。三家廣播電台從開幕戰起便加入轉播行列，周末例行賽場次也都分別轉播，季後賽、總冠軍賽更是不缺席。漢聲電台也將轉播明星賽暨全壘打大賽，讓聽眾與球迷都能隨時掌握中職各項賽事。

苗栗(含)以南及雲林(含)以北區域的球迷朋友，可透過台中廣播調頻頻道FM100.7收聽，桃園、新竹、苗栗及部分台北地區聽眾則可鎖定環宇電台調頻頻道FM96.7；其他地區球迷也可以透過網路收聽(台中廣播：http://www.lucky7.com.tw/；環宇電台： http://www.uni967.com/)。漢聲電台收聽頻道查詢與網路轉播請上漢聲電台網頁（http://www.voh.com.tw/）。