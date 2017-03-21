WBC／郭總抱病帶中華隊 蘇泰安：難為他辛苦了！NOWnews今日新聞 (2017-03-21 14:49)
中華隊這次經典賽3連敗被淘汰，總教練郭泰源也被球迷質疑作戰跟其他比賽中的調度不當，但其實郭總當時是抱病上場，對韓國之役還被趕出場，實在是忍辱負重，老東家統一獅隊領隊蘇泰安聞訊後表示：「謝謝郭總，他真的辛苦了！」
蘇泰安認為，知道郭總回台後就馬上就醫，還因猛爆性Ａ型肝炎受到影響，真的是很辛苦，「難為他了。」
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