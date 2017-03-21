中華足球隊將迎戰越南 駐越代表探視中央社 (2017-03-21 14:50)
越南國家足球隊與中華台北隊的友誼賽將於22日在河內舉行。中華民國駐越南代表石瑞琦（右2）21日前往河內美廷足球訓練基地，為中華隊加油打氣。（駐越南代表處提供）中央社河內傳真 106年3月21日
關鍵字：
上一則：駐越處人員探視 與中華足球隊合影
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【A.S.O】輕旅健步 純羊皮直套式奈米氣墊皮鞋(咖啡)
- 【ABS愛貝斯】兩件組 24+20吋 星芒防刮鋁框行李箱(102-010B
- COACH 經典LOGO烙印撞色荔枝皮革斜背包.墨綠/黑
- 【櫻之舞】台灣製造:複製畫框中框立體掛畫53*95cm系列-(5款
- MICHAEL KORS MK駝色MK logo毛料長圍巾
- Michael Kors 浮華年代三眼時尚腕錶-玳瑁金/39mm
- ROLEX 勞力士 Datejust 116234 蠔式恆動日誌型腕錶-黑/36mm
- ROLEX 勞力士 Datejust 116234 蠔式恆動日誌型鑽錶-銀紀念
- 《DFhouse》維克多靚彩辦公椅(透氣網布坐墊)
- a.b.art OC 德式極簡之競速車隊三眼計時碼錶-黑紅/40.5mm
小伙2元單式中大樂透1000萬 店主:他要求比較怪【北京新浪網】
尉遲靜大樂透第17031期預測：除4餘1數關注13 33【北京新浪網】
曼聯挖角又受挫？格列茲曼:夢想為皇馬巴薩效力【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》