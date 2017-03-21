三星新手機下週亮相 Bixby強尬蘋果Siri中央社 (2017-03-21 14:30)
（中央社舊金山20日綜合外電報導）南韓電子大廠三星（Samsung）今天宣布，數位語音助理Bixby將與旗艦智慧型手機Galaxy S8一同亮相。Galaxy S8料將在下週推出。
法新社報導，Bixby進攻百家爭鳴的數位助理領域，其人工智慧虛擬助理對手包括蘋果（Apple）Siri、Google Assistant、微軟（Microsoft）Cortana和亞馬遜（Amazon）Alexa。
三星表示，Bixby將聚焦在讓用戶說出指令來控制行動應用程式（app）。
三星電子研發部門主管李仁鍾（Injong Rhee）在新聞稿中說：「Bixby將是我們的第一步，邁向全面開拓大家與手機互動的新路。」
「Bixby將成為我們裝置上一個新的智慧介面。」
根據三星，預定下週發表的Galaxy S8智慧手機將內建一套支援Bixby運作的應用程式。
三星去年底併購人工智慧新創公司Viv。Viv共同創辦人曾是打造Siri團隊的成員。蘋果大約7年前買下Siri。
根據三星，Bixby將有別於早已上市的數位助理，包括控制應用程式中幾乎所有任務，而不是限於特定任務，且在理解用戶語意上靈活可變通。
李仁鍾表示：「我們確實具有為人機介面帶來革命的大膽願景，但這個願景不會在一夜之間實現。」（譯者：中央社盧映孜）1060321
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