[環球網綜合報導]美國總統特朗普3月18日在推特上發文稱，美國向德國提供了強有力的、非常昂貴的防務，而德國欠北約一大筆錢。美國有線電視新聞網（CNN）3月20日報導，德國國防部長烏爾蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）反駁了特朗普關於德國欠北約巨額軍費的說法，直言北約「沒有欠款賬戶」。

在周日發表的一份聲明中，這位女防長表示，德國承諾在2024年之前將防務預算提升到佔國內生產總值2%的水平，但將這一預算僅同北約聯繫起來是錯誤的。馮德萊恩還說道，「德國國防預算還用在聯合國維和部隊、駐歐洲部隊以及致力於打擊「伊斯蘭國」上。」

2014年9月，北約各國在威爾士舉行的峰會上設定了各成員國將國防預算提升到占本國國內生產總值2%的目標，德國總理默克爾多次表示，德國將於2024年實現該目標。

特朗普稱，北約成員國不能達到國防預算佔GDP2%的目標就是在欠錢。

在北約最近出台的一份報告中，德國2016年的國防預算占其GDP的1.2%，這一數字將在2017年預計增長。