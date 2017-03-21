韓國政界呼籲檢方徹查朴槿惠 查明親信門真相北京新浪網 (2017-03-21 13:31)
中新網3月21日電 據韓媒報導，當地時間21日上午，韓國前總統朴槿惠到案受訊，韓國政界呼籲檢方按照法律和原則徹底調查朴槿惠。
據報導，共同民主黨發言人朴炅美譴責稱，朴槿惠是憲政史上第一位被罷免的前總統，但她不僅未作反省和道歉，甚至未發出國民統合信息。朴炅美呼籲檢方對朴槿惠進行嚴厲調查，查明親信干政案真相。
自由韓國黨國會代表鄭宇澤表示，全體國民可能對前總統到案感到遺憾，檢方應按照法律和原則進行調查，徹底查明真相。
據悉，自由韓國黨還呼籲檢方出於國家品格和國民統合等因素的考慮，在調查過程中，格外注意對前任總統的禮遇和安全維護。
韓國國民之黨國會代表朱升鎔譴責稱，朴槿惠所做的發言既是對國民的不尊重，也是對國民的無視，期待檢方按照法律和原則迅速展開調查。
正黨國會代表朱豪英表示，第四位前總統到案受訊是國家之不幸，檢方應按照法律和原則進行徹底調查，前總統朴槿惠也應該積極配合檢方調查。
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