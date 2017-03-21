（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海布局印度傳出新進展。印度媒體報導，中國大陸手機商小米與鴻海集團合作，在印度設立第 2座工廠，產能啟動後，小米在印度每秒可製造1支手機。



印度財經媒體網站The Economic Times報導，中國大陸品牌手機商小米（Xiaomi）將攜手鴻海集團，在印度安德拉省（Andhra Pradesh）的Sri City設立第 2座工廠。



報導指出，這座新廠將專門製造小米手機產品，加上之前的工廠，小米在印度 2座工廠可因應本身在印度95%的市場需求。



報導引述小米在印度市場主管詹恩（Manu Jain）談話表示，新廠產能啟動後，小米在印度平均每秒可製造1支手機，小米在印度的2座工廠共可提供5000個工作機會。



報導指出，小米自2014年進入印度市場，在印度設廠製造約1年多。



鴻海積極前進印度市場。 2015年8月鴻海集團與馬哈拉什特拉省簽訂投資計畫。外媒和印度媒體當時報導，鴻海與印度馬哈拉什特拉省雙方宣布並簽署投資計畫，鴻海未來5年計畫在該省投資 50億美元，設立新的電子產品製造廠區。



鴻海集團目標到2020年，在印度設立10到12個製造設施，並規劃與印度夥伴合作投入線上服務、行動互聯網、電子商務和再生能源等領域。



鴻海規劃將印度成為全球製造的中心，進一步擴大深化布局非洲和西亞等新興市場。



印媒先前報導，鴻海目前已在印度安德拉省的Sri City、坦米爾那都省（Tamil Nadu）斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）、以及馬哈拉什特拉省的新孟買（Navi Mumbai），建立營運據點。



外媒去年底報導，鴻海規劃將原先諾基亞的印度工廠，轉型成為全球行動手機和網路通訊設備的製造中心。1060321