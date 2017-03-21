法制晚報訊（記者 王思思）今日路透社消息稱，美國政府一位官員表示，美國當局將禁止部分飛往美國的外國航班上的乘客攜帶比智能手機更大的電子設備，以應對不確定的恐怖主義威脅。

據悉，美國國土安全部周二將正式宣布這一新規定，並將即刻生效。CNN透露，這一禁令影響到從部分國家直飛美國的航班，美國航空公司的航班將不受影響。此外，美國還將恢復對飛機上攜帶液體的嚴格限制。（法制晚報微信公號ID：fzwb_52165216）

美聯社消息稱，由開羅、安曼、科威特、卡薩布蘭卡、多哈、利雅得、吉達、伊斯坦布爾、阿布扎比和迪拜共八國十個機場出發前往美國的航班將受此影響，主要集中在中東和北非，禁令暫時沒有有效期。