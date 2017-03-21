[環球網綜合報導]據台灣「中央社」3月20日報導，美國第一千金伊萬卡？特朗普在白宮設立辦公室，她並表示將繼續對父親特朗普提供廣泛建言。但監督團體認為，伊萬卡雖不領取薪水，但此舉仍有違反總統應遵守道德標準的可能。

報導說，伊萬卡？特朗普參選前雖然表示不會擔任政府公職，不過活躍於華盛頓外交與經貿界的伊萬卡雖不具官方身份，卻已搬入白宮西翼二樓辦公室，同時申請安全核查，本周將取得政府通訊裝備。

伊萬卡的聲明指出，她將一如過往持續向父親特朗普提供坦誠的建言，美國過去沒有第一家庭的成年子女有這樣的經驗，她將自願遵守政府僱員的道德規定。

報導說，雖然沒有官職，華盛頓外交界已看見第一千金的影響力。伊萬卡帶女兒前往中國駐美使館參加農曆新年活動，在紐約與加拿大總理特魯多欣賞音樂劇，還出席德國總理默克爾訪問華盛頓的圓桌會議，猶如特朗普分身。

報導說，美國第一家庭成員的影響力在白宮越來越高，但國會和輿論難以監督。伊萬卡的丈夫庫什納擔任無須經國會同意的總統資深顧問，他對外交政策多所著墨，但從未公開與媒體接觸。

伊萬卡的律師葛瑞里克（Jamie Gorelick）表示，她將扮演特朗普的「耳目」，提供廣泛建議，所涉及的範圍不會局限於女性工作議題，也不會領取薪水。

據報導，美國法律未明確規範第一家庭成員與白宮的關係，聯邦眾議院紀律委員會雖依據聯邦法令規定，美國政府官員即國會議員不得聘用、晉陞與推薦親戚，通稱為「反裙帶關係法」，但未必適用於白宮。特朗普任用女婿庫什納，當時就引起爭議。

為避免利益衝突，經營個人品牌的伊萬卡將個人資產信託不參與公司營運，5月將出版的新書版稅也將捐給女性工作平權團體。

不過，監督團體認為，伊萬卡在白宮設辦公室仍涉及違背美國總統應遵從的道德標準。