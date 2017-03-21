韓媒:中國旅遊產品銷量銳減 韓國旅行社停售北京新浪網 (2017-03-21 11:36)
[環球網綜合報導]據韓國《東亞日報》3月20日報導，韓國業界人士19日透露，韓國國內電視購物周末播出時段詢問中國旅遊產品的人數相比去年同期減少了三分之二，因此越來越多的旅行社開始停止銷售中國旅遊產品，同時電視購物方也表示有意完全廢止有關節目。
據某旅行社銷售人員表示，很多旅行社從3月初開始就主動不再推齣電視購物商品了。部分電視購物方也發出通知，從4月開始將不會在節目中編排中國旅行商品。
不僅是電視購物頻道，線下代理商也受到了影響。據另一位旅行工作人員表示，每年的4-5月是旅遊的旺季，去年報名前往中國的韓國遊客達到了7000多人，而今年預約的人數只有2000多人。
隨著預定中國旅遊產品的顧客銳減，預約諮詢日本和東南亞旅行商品的顧客開始增多。旅遊界有關人士表示，這正是「氣球效應」。隨著櫻花季即將到來，去日本旅行的預約量相比去年增長了100%~150%，同時詢問東南亞旅行產品的人數也呈上升趨勢，海外旅行從整體上看數量並沒有減少。
關鍵字：
上一則：英預告啟動脫歐 談判日恐延至6月
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- a.b.art DL系列 光影美學線性腕錶-黑/39mm
- Michael Kors 東方異想獨立秒針腕錶-金(MK6287)/40mm
- 【TOMS】幾何織紋懶人鞋-女款(10009701 CLAY)
- OMEGA 歐米茄 Seamaster 300米潛水機械錶-藍/41mm
- OMEGA Seamaster Planet Ocean 600米潛水機械錶-橘字45mm
- 《DFhouse》維克多靚彩辦公椅(透氣網布坐墊)
- 『摩達客』(現貨)美國進口【The Mountain】白虎臉 長袖連帽
- a.b.art KLD系列 日期圓盤跳點復刻紀念腕錶-黑/38mm
- MICHAEL KORS Juliana 魚子醬防刮牛皮三件式信封長夾-薰衣
- 【TIFFANY&Co.】BOX系列禮物盒吊墜項鍊(銀27241549)
富比士2017全球富豪榜 郭台銘拿下台灣首富【NOWnews今日新聞】
挨餓讓女兒吃炸雞 慈父感動網友解囊【中央社】
美國體操性侵案:教練天天與14歲運動員發生關係【北京新浪網】
美揚言可能動武 北韓說不怕【中央社】
樂天94歲創始人法庭怒摔拐杖 飆日語:誰敢判我【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》