[環球網綜合報導]據韓國《東亞日報》3月20日報導，韓國業界人士19日透露，韓國國內電視購物周末播出時段詢問中國旅遊產品的人數相比去年同期減少了三分之二，因此越來越多的旅行社開始停止銷售中國旅遊產品，同時電視購物方也表示有意完全廢止有關節目。

據某旅行社銷售人員表示，很多旅行社從3月初開始就主動不再推齣電視購物商品了。部分電視購物方也發出通知，從4月開始將不會在節目中編排中國旅行商品。

不僅是電視購物頻道，線下代理商也受到了影響。據另一位旅行工作人員表示，每年的4-5月是旅遊的旺季，去年報名前往中國的韓國遊客達到了7000多人，而今年預約的人數只有2000多人。

隨著預定中國旅遊產品的顧客銳減，預約諮詢日本和東南亞旅行商品的顧客開始增多。旅遊界有關人士表示，這正是「氣球效應」。隨著櫻花季即將到來，去日本旅行的預約量相比去年增長了100%~150%，同時詢問東南亞旅行產品的人數也呈上升趨勢，海外旅行從整體上看數量並沒有減少。