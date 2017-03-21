標靶藥物精準治療 提升癌症存活率中央廣播電台 (2017-03-21 11:29)
衛福部最新死因統計結果顯示，國人罹癌人數雖逐年增加，但死亡率較10年前卻明顯降低。癌症希望基金會表示，除了癌症篩檢與相關醫療資源更為普及外，各類標靶藥物的問世，提供更精準的療效也是關鍵。癌症希望基金會指出，只要選擇適當標靶藥物治療，確實可提升存活率及生活品質，呼籲患者勇於面對病況，積極治療。
53歲翁先生8年前發現罹患第4期腎細胞癌，因癌細胞已轉移至肺部及骨頭，無法手術及化學治療，原本翁先生已放棄希望，不過，在他加入標靶新藥的臨床試驗治療2年後，不但轉移至肺部及骨頭的癌細胞都消失，並順利接受手術切除腎臟腫瘤，重拾正常生活。
癌症希望基金會21日表示，根據衛福部2015年死因統計結果，國人罹癌人數雖逐年增加，但標準化死亡率卻較10年前降低9.3%，除了推廣癌症篩檢及落實癌症診療品質外，各種癌症標靶新藥的問世，提供精準的療效也是關鍵。
癌症希望基金會董事長王正旭醫師表示，癌細胞會不斷增生轉移，傳統化學治療藥物無法區分癌細胞與正常細胞的差異性，對正常細胞會產生的較大的副作用，而標靶治療較能精準針對癌細胞，因此副作用也比較小，目前包括肺腺癌、肝癌、腎臟癌、乳癌等都已有健保給付的標靶治療藥物。
台北榮總泌尿外科張延驊醫師指出，榮總統計過去6年使用標靶藥物治療的成效，可明顯看出相較於化學治療，患者平均存活期可延長至2.5年。張延驊：『(原音) 標靶藥物基本上是小分子藥物,它的好處是口服,比過去的傳統化療要好很多，過去是因為腎細胞癌對傳統化療完全沒有效果，所以過去對這方面的病人等於是束手無策，自從有了口服的，很方便可以服用的標靶藥物後，在又能延長病人壽命的同時，生活品質也能兼顧。』
王正旭說，門診常見有病人擔心治療的副作用，而不願面對病況積極治療，其實透過適當的藥物，就可提升存活率及生活品質，呼籲患者能建立更正向的認知，積極治療；若有任何癌症問題，也可撥打癌症希望基金會專線0809-010-580諮詢。
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