（中央社記者吳家豪台北21日電）網路家庭自行開發的手機通訊軟體PChome IM今宣布推出「PChome IM官方帳號」服務，企業或個人皆可免費申請，無須審核立即開通，PChome 24h購物已搶先成立官方帳號。



註冊用戶透過 PChome IM所提供的免費官方帳號，可即時推播重要的訊息或優惠活動給粉絲好友。網家旗下PChome 24h購物已搶先成立官方帳號，購物會員下載PChome IM並加入24h購物官方帳號，立刻就能收到訂單的相關通知。



網家集團目前包含線上購物、商店街、露天拍賣三大電商網站，會員總數已超過2千萬。



PChome IM營運長吳俊瑩表示，PChome IM此次推出免費官方帳號服務，正是希望將手機通訊軟體的即時性，廣泛應用於各種「必須發出通知或希望產生互動」的情境。



吳俊瑩說，對網路購物的買賣雙方而言，買方希望得到訂單處理狀態的通知以得到安心感，而賣方希望透過發出各種通知訊息以建立信任感但同時也希望降低發簡訊的管銷成本，因此 PChome IM所提供的免費官方帳號將是一個相當具有發展潛力的服務。1060321