伊萬卡將入駐白宮成特朗普顧問 可接觸機密信息北京新浪網 (2017-03-21 11:10)
原標題：伊萬卡將入駐白宮成特朗普顧問 可接觸機密信息
海外網3月21日電 據美國福克斯新聞網報導，美國「第一女兒」伊萬卡·特朗普將入駐白宮西翼辦公室，雖然沒有官方頭銜，但可以接觸機密信息。
報導稱，伊萬卡入住白宮西翼辦公室后，可以接觸政府發佈信息的通訊設備，並獲得接觸機密信息的安全許可。
美國《華盛頓郵報》報導稱，伊萬卡不屬於公職人員，不能領取政府工資，但她將成為特朗普的一個「有影響力的顧問」。
據報導，伊萬卡在一份聲明中說，她將自願遵守禁令，「我會繼續給我的父親提供我坦誠的意見和建議，這是我一生都要做的事情，」她說：「雖然在現代對於一個總統的成年孩子來說，沒有這樣的先例，但我會自願遵守所有政府工作人員的道德準則。」
特朗普曾稱伊萬卡是他育兒產假計劃的策劃者，這是共和黨總統關於此類問題的第一個提議。自從美國大選以來，伊萬卡曾多次和特朗普一起會見其他國家領導人，包括加拿大總理特魯多和德國總理默克爾。
白宮對此尚未做出更多回應。
自特朗普總統上任之後，伊萬卡在白宮的出鏡率越來越高，她的丈夫賈里斯。庫什納已經擔任了白宮的高級顧問。
白宮西翼辦公室是位於白宮西翼的一系列辦公室群，其中美國總統日常辦公的橢圓形辦公室、供所有內閣成員開會討論的內閣室、由總統與國家安全委員會一起處理涉及戰爭、恐怖襲擊等突發緊急狀況的白宮戰情室和羅斯福室等都座落在這裏。
這裏還有更多為總統各類助手、顧問（統稱為白宮幕僚）準備的辦公室，如白宮辦公廳主任、白宮新聞發言人、國家安全事務助理、國內事務助理等。
來源：海外網
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