外媒:美國國務卿蒂勒森計劃4月12日訪問俄羅斯北京新浪網 (2017-03-21 10:50)
中新網3月21日電 據俄羅斯衛星網報導，據外媒援引美國政府代表的話稱，美國國務卿蒂勒森計劃4月12日訪問俄羅斯。
據兩位消息人士稱，蒂勒森計劃4月12日訪問俄羅斯。
據報導，美國國務院發言人托納對蒂勒森的可能訪問未置評論。
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