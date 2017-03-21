（中央社記者鍾榮峰台北21日電）蘋果iPhone 8採用擴增實境（AR）越來越有譜。外媒報導，蘋果數百名工程師正開發AR應用，其中包括iPhone的相機鏡頭團隊在內，相關功能越來越清晰。



彭博（Bloomberg） 引述不具名知情人士報導，蘋果已經組建匯集軟硬體領域優秀人才的隊伍，積極研發擴增實境技術應用，這個隊伍網羅各方業界好手，包括曾經在臉書（Facebook）開發 Oculus Rift裝置或是在微軟（Microsoft）曾研發 HoloLens裝置的業界精英。蘋果也持續併購 AR硬體、3D遊戲軟體和擴增實境（VR）軟體新創企業。



報導指出，擴增實境功能很快地會在iPhone產品出現。



報導引述消息人士透露，數百名工程師正在開發擴增實境技術應用，其中也包括iPhone的相機鏡頭團隊，相關團隊人員正在開發針對iPhone使用的擴增實境功能。



報導指出，蘋果正在開發擴增實境其中一項功能，當使用者用iPhone照相後，可以調整圖像的景深或是特定物體的景深，此外也可以聚焦特定物體、並且 180度翻轉。



報導表示，iPhone的虛擬實境照相功能，可能採用PrimeSense的景深感測技術以及演算法。



此外，報導也指出，蘋果正在開發具備擴增實境功能的智慧眼鏡。



凱基投顧分析師郭明錤日前預期，今年下半年蘋果OLED版iPhone將配備前置3D相機系統，具備3D感測與3D建模能力，利用PrimeSense演算法計算物體位置與深度資訊，整合3D物體深度資訊與2D平面彩色圖像資訊，潛在應用包括臉部辨識與虹膜辨識等。



2013年蘋果以3.5億美元收購以色列3D即時動作捕捉公司PrimeSense。PrimeSense曾經與微軟（Microsoft）合作遊戲機Xbox的Kinect系統。



外媒日前引述瑞銀（UBS）分析師米盧諾維奇（Steven Milunovich） 研究報告指出，蘋果在以色列可能有超過1000位的工程師，投入擴增實境相關的技術研發計畫。



米盧諾維奇並預期，未來2年到3年，蘋果iPhone和iPad將內建支援擴增實境技術的感測元件、3D相機以及客製化的晶片組等關鍵零組件。1060321