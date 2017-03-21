港媒:美前防長稱對朝鮮動武風險太大 還需談判北京新浪網 (2017-03-21 10:26)
[環球網報導 記者 初曉慧]據香港「東網」報導，美國前防長帕內塔3月19日接受電視台採訪時表示，美國雖然議訂了多個軍事選項應對朝鮮，但它們的風險都太大，認為談判才是解決朝鮮導彈和核威脅的方法。
美國國務卿蒂勒森上周訪問韓國時暗示有可能對朝鮮動武，就此帕內塔在電視節目表示：「我們顯然有很多（軍事）選項。我們議訂了一些計劃去應對朝鮮的威脅，但現實上，在現階段它們沒有一個所帶來的風險是可以接受的。」
他還稱，有需要議訂這些選項，但要利用它們敦促朝鮮加入談判，這最終是解決問題的唯一方法。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- AIGNER CASO 馬鬃 素色肩背包 黑 (中)
- 【ECCO】BARI MOC 簡約輕便莫卡辛鞋(黑 37050351052)
- CHANEL 經典菱格紋CC LOGO羊皮鏈帶斜背包(銀鏈/紫)
- MICHAEL KORS 蟒蛇紋皮革拉鍊大手拿包/夾(藍)
- 【House Door】超吸濕排濕表布4cm厚彈力乳膠床墊(單大3.5尺
- 【DW Daniel Wellington】Classic Black 經典皮帶錶(DW0010
- 【GREEN PHOENIX 男鞋】經典穩重雙色線條綁帶全真皮氣墊休
- 【KEF】PORSCHE DESIGN GRAVITY ONE 無線藍牙雙聲道喇叭
- 《DFhouse》透氣皮革懸吊式底盤辦公椅[高背款]黑色
- Rosemont 骨董風玫瑰系列經典時尚腕錶-白色錶帶/22mm
富比士2017全球富豪榜 郭台銘拿下台灣首富【NOWnews今日新聞】
挨餓讓女兒吃炸雞 慈父感動網友解囊【中央社】
美國體操性侵案:教練天天與14歲運動員發生關係【北京新浪網】
美揚言可能動武 北韓說不怕【中央社】
樂天94歲創始人法庭怒摔拐杖 飆日語:誰敢判我【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》