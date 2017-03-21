[環球網報導 記者 初曉慧]據香港「東網」報導，美國前防長帕內塔3月19日接受電視台採訪時表示，美國雖然議訂了多個軍事選項應對朝鮮，但它們的風險都太大，認為談判才是解決朝鮮導彈和核威脅的方法。

美國國務卿蒂勒森上周訪問韓國時暗示有可能對朝鮮動武，就此帕內塔在電視節目表示：「我們顯然有很多（軍事）選項。我們議訂了一些計劃去應對朝鮮的威脅，但現實上，在現階段它們沒有一個所帶來的風險是可以接受的。」

他還稱，有需要議訂這些選項，但要利用它們敦促朝鮮加入談判，這最終是解決問題的唯一方法。