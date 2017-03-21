樂天94歲創始人法庭怒摔拐杖 飆日語:誰敢判我北京新浪網 (2017-03-21 10:02)
[環球時報綜合報導]據韓國SBS電視台20日報導，因面臨非法經營等罪名，95歲的韓國樂天集團創始人辛格浩、夫人徐美敬、樂天集團總裁辛東彬、辛東彬的哥哥辛東主、姐姐辛英子5人當天出庭受審。
《韓民族新聞》20日稱，平時因為集團經營權而鬧得雞犬不寧的一家人，現在因為檢方指控齊聚法庭。雖然大財團總裁站上法庭並不稀奇，但類似樂天集團這樣整個家族成員都被指控的屬於「史無前例」。在法庭上，辛東彬一家對檢方所有指控都進行了否認。
辛格浩的辯護律師表示，辛格浩由於年事已高，實際上已經無法對企業正常經營活動做出指示，因此相關部門歪曲理解辛格浩的指示內容，並做出錯誤行動。辛東彬則辯稱，從未與父親就集團經營權問題進行過協商，並主張樂天集團總裁一家非法內部交易500億韓元的指控與自己無關。
韓國《中央日報》稱，辛格浩常年生活在日本，在法庭上不時飆出日語，並質問「誰敢判我」，最終因對法官吼叫和敲拐杖被強制帶離法庭。
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