（中央社記者張建中新竹21日電）隨著美國存託憑證(ADR)持續走高，晶圓代工廠台積電股價同步攀高，盤中一度達新台幣193元，市值突破5兆元大關，平歷史新高紀錄。



台積電持續積極衝刺先進製程技術，7奈米製程預計4月試產，明年便可導入量產，並將於增強版7奈米製程技術使用極紫外光(EUV)，5奈米製程預計2020年量產。



台積電儘管今年上半年恐受淡季效應及供應鏈庫存調整影響，業績將逐季滑落，不過，市場看好下半年隨著旺季來臨，供應鏈回補庫存，加上蘋果iPhone 8處理器A11量產出貨，10奈米出貨放量，營運可望快速彈升。



不僅，台積電今年營收及獲利可望延續成長趨勢，將刷新歷史新高紀錄，市場並看好，台積電7奈米製程進展順利，量產時間領先對手三星，在爭取蘋果新一代iPhone處理器A12訂單將具優勢。



此外，人工智慧及智慧車等將帶動高速運算對先進製程技術需求高度成長，也將是驅動台積電未來營運成長的主要動能。



在未來營運前景依然樂觀下，外資連續6個交易日共買超逾5萬張，激勵台積電股價走高，盤中一度達193元，市值突破5兆元，平歷史新高紀錄。1060321