[環球網報導 記者 初曉慧]據美媒3月21日報導，一位前美國警察局長回國時在紐約肯尼迪機場被拘留了90分鐘，這一遭遇讓他「感到自己的脆弱，並且對一個曾經偉大的國家的未來不再感到放心。」

哈桑？阿登曾任華盛頓近郊的維吉尼亞州亞歷山德里亞市的警察局副局長，後來又擔任過北卡州格林威爾市的警察局局長。他在10歲時歸化成為美國公民，母親是義大利裔，父親是索馬里裔。

阿登3月13日從巴黎返回美國過海關時被叫到一邊。一名海關執法人員稱，阿登的名字跟某個在觀察名單上的人使用相同化名，海關需跟另一個機構比對信息然後才能將他放行。

阿登在臉書上發帖描述，他看到至少25名外國人的護照受到檢查，但每個人只過了大約5分鐘就被放行，而當他抱怨自己被拘留的時間太長時，被告知不是拘留。

阿登寫道：「我在一個屋子裡，不能用手機與妻子和家人聯絡，無法告訴他們發生了什麼事。我的行動受到限制，不能離開椅子。他們還拿走了我的護照……而他們居然敢對我說，我不是受到拘留。」

他還表示，做為一位前執法人員他理解如果夠了某種標準可以進行「合理的拘留調查」。但他想知道的是，「恐懼和拘留」是不是成了海關與邊境保護局的新使命。

美國海關及邊防局（CBP）發表聲明，出於保護隱私的法律，該局對個人案例不予評論，「但所有抵達美國的旅客都要接受CBP的檢查。有時，在我們處理抵達程序以確保人員合法入境的過程中，可能會給旅客帶來不便。」

美媒指出，在特朗普頒布禁止幾個國家的人員入境並暫停接受難民的行政令后，人們在美國機場的經歷成為一個關注點，第九聯邦巡迴上訴法院禁止實施該政令。特朗普又頒布了入境限制新政令，再度美國夏威夷聯邦法官暫時叫停。而特朗普稱這是保護國家安全的必要措施。

報導還稱，本月早些時候，已故拳王穆罕默德？阿里的兒子小穆罕默德？阿里先後在兩處不同機場被拘留問話。阿里表示，在佛羅里達的一處機場，官員一再問他「你的名字是從哪裡來的？」以及「你是不是穆斯林？」他就該事件在國會作證的一天后，再度被攔。