檢方調查朴槿惠或至深夜 罪成將面臨終身監禁北京新浪網 (2017-03-21 09:14)
中新網3月21日電 綜合報導，韓國檢察廳特別調查本部21日上午傳喚前總統朴槿惠，對其受賄、濫用職權等嫌疑進行調查。由此，朴槿惠成為韓國憲政史上第四位被檢方傳訊的總統。
韓聯社報導稱，當地時間21日上午9時25分許，朴槿惠以犯罪嫌疑人身份到案。在抵達首爾中央地方檢察廳時迴避記者提問，僅對國民致歉，稱將坦白交代配合調查。
據悉，檢方將重點調查朴槿惠是否從三星集團收受賄賂、是否要求企業向由其親信崔順實掌控的Mir財團和K體育財團出資、是否泄露青瓦台機密文件等。
分析指出，檢方和朴槿惠方面將圍繞朴槿惠主要罪名鬥智周旋，而鑒於朴槿惠一直聲稱自己「毫不知情」，預計朴槿惠在此次訊問中仍會矢口否認指控。、
韓媒稱，檢方希望當天完成針對所有罪名的調查，這一過程可能持續十幾個小時。值得關注的是，檢方將根據對朴槿惠的問詢情況，決定是否簽發拘捕令。
據此前報導，有觀點認為，與親信干政案件有直接關係的多名涉案嫌疑人已被拘留或起訴，在此情況下，檢方極有可能向法院申請朴槿惠拘捕令。
法律界相關人員表示，「曾任青瓦台政策調整首席秘書的安鍾范等20餘名從犯都已被拘捕，若法院不對案件主謀朴槿惠下發拘捕令，則有些說不過去。」
韓國首爾中央地區檢察官辦公室官員18日表示，檢方內部已達成共識，準備就朴槿惠在親信干政案中的罪行向法院申請拘捕令，正式逮捕朴槿惠。一旦罪名成立，朴槿惠或將面臨終身監禁。
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