據英國《每日郵報》網站20日報導，星巴克公司首席執行官霍華德？舒爾茨1月29日公開表示星巴克將在未來5年內雇傭1萬名難民，自此，特朗普 的支持者們就開始呼籲抵制這一咖啡行業連鎖店。一家調研公司的數據顯示，舒爾茨的這一行為的確對星巴克公司產生了負面影響，自公佈雇傭計劃以來，消費者對 該企業的感知水平和購買其產品的意願都有所下降。報導還稱，舒爾茨將於下月辭任首席執行官職務。

輿觀（YouGov）調查公司測算得出的數據顯示，舒爾茨公佈雇傭難民計劃后，星巴克的消費者感知水平幾乎立刻遭到了打擊，在1月29日到2月 13日的短短半個月時間里就下降了2/3。該調查公司發言人稱，在舒爾茨發表雇傭難民的言論前，30%的消費者表示下一次購買咖啡時會考慮去星巴克，但目 前已經降至26%。

目前，星巴克公司的代表拒絕對相關調查和抵制星巴克活動對其銷量帶來的影響發表評論。

據《西雅圖時報》報導，星巴克的首席運營官凱文？約翰遜將在4月3日接替舒爾茨擔任首席執行官，舒爾茨則將轉任執行主席，並將工作重點放在強化該公司的高端咖啡店方面。

舒爾茨是一位堅定的民主黨人，其凈資產約為31億美元（約合214億元人民幣）。他公開支持希拉蕊，甚至一度被認為是希拉蕊總統大選的競選搭 檔。他曾在給星巴克員工的一封信中說，美國夢的承諾正在遭到質疑，而「我們長久以來一直認為是理所當然的文明和人權也在遭受攻擊」。舒爾茨對去年的總統大 選判斷失誤，錯誤地預測了希拉蕊將會入主白宮。大選結果揭曉后的第二天早上，他給自己的員工們寫了一張便條，稱自己對特朗普的勝利感到震驚，並無法預知這 將會給美國和整個世界帶來怎樣的影響。他表示：「我希望我們能克服這個史無前例的大選季帶來的對立和分歧。」

來源：中國日報網