朴槿惠到達檢察廳 發表講話向公眾道歉北京新浪網 (2017-03-21 08:46)
#朴槿惠接受檢方傳訊# 朴槿惠到達檢察廳。她穿深藍色外套，在檢察廳前發表簡短講話，向公眾道歉，稱將「如實」面對問訊。
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